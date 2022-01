Astrológos ensinam como calcular ano pessoal segundo numerologia

Se aproxima 2022, e os números emanam vibrações que ajudam a entender determinados acontecimentos neste novo ano, segundo a astrologia.





Para entender as áreas da vida que podem ser mais beneficiadas neste novo ciclo, além dos obstáculos que surgirão, os astrólogos do Astrocentro ensinam como calcular o ano pessoal segundo a numerologia. É uma boa oportunidade de preparar o terreno para as vibrações que chegam.

Como calcular meu ano pessoal?

O cálculo é simples. Basta somar o dia e o mês de nascimento. Depois, adicione aqueles algarismos junto com a vibração relativa ao ano.





E é importante lembrar que a vibração do ano pessoal muda apenas na data de aniversário.





Por exemplo, se a data de aniversário for 2 de janeiro, que por sua vez é o mês 1, some 2 + 1 + 2 + 0 + 2 + 2 = 9.

Agora se a data for 12 de maio, isto é, dia 12 do mês 5, deve-se considerar que, até a véspera do aniversário (11/05), o ano pessoal ainda estará na vibração de 2021.





Logo, as energias do novo ano pessoal têm como base o seguinte cálculo: 1 + 2 + 5 + 2 + 0 + 2 + 2 = 14. Quando o resultado for maior do que dez, é preciso somar os dois números até chegar em um único algarismo, exceto se o valor final for 11 ou 22, números importantes na numerologia.





Com a conta feita, conheça o significado de cada ano:





Liderança e força: Ano pessoal nº 1: Para começar com o pé direito, o 1 representa o pioneirismo, a liderança e a originalidade. Por falar nisso, é um período de portas abertas para novos projetos e conquistas. Porém, cuidado com a arrogância, o orgulho e o autoritarismo.





União e cooperação: Ano pessoal nº 2: Já o 2 vibra em tom de diplomacia, flexibilidade e cordialidade. Por sinal, é o momento de ser compreensão, atenção, gentileza e cooperação. Mas é preciso atentar-se à insegurança e depressão.





Comunicação e criatividade: Ano pessoal nº 3: Por sua vez, o número 3 favorece o crescimento, a sociabilidade e o otimismo. Nesse cenário, vale tirar proveito dos talentos e das ideias criativas. Porém, não devem ganhar espaço a a desordem, o exibicionismo e o excesso de vaidade.





Segurança e estabilidade: Ano pessoal nº 4: O trabalho, a organização e a disciplina são característicos do número 4. Com isso, as pessoas tendem a se dedicar mais à profissão e aos estudos. No entanto, é preciso cuidado para não se render à inflexibilidade e à teimosia.





Liberdade e transformação: Ano pessoal nº 5: A independência abre alas para quem tem o ano pessoal 5. No caso, espaços são abertos para a versatilidade, aventura e ousadia. Apesar disso, deve-se evitar a irresponsabilidade, impulsão ou temperamental.





Harmonia e afeição: Ano pessoal nº 6: Se 2022 já vibra no número 6, quem tem o ano pessoal 6 está em plena sintonia nesse período. Por isso, recomenda-se valorizar o lar, a amizade e os laços afetivos. E, de quebra, evitar o comodismo e o controle da vida alheia.





Autoconhecimento e espiritualidade: Ano pessoal nº 7: Na vibração do 7, é chegada a hora de introspeção e selação. Isso porque é um ciclo voltado para o “eu” interior, a sensibilidade e a essência. Em paralelo, deve-se deixar de ser muito racional e não se entregar aos vícios.





Justiça e objetividade: Ano pessoal nº 8: Sucesso material e prestígio são característicos do 8. Nessa perspectiva, se entregue à busca por ser objetivo, justo e verdadeiro, em quaisquer situações. E lembre-se: a desonestidade e a ganância costumam cobrar um preço muito caro.





Universalidade e humanitarismo: Ano pessoal nº 9: O 9 envolve o amor universal, a generosidade e a prestatividade. Para resumir, é uma vibração relacionada a “dar” sem esperar “receber” algo em troca. Todavia, recomenda-se preservar emoções e cuidar da melancolia.





Intuição e sensibilidade: Ano pessoal nº 11: O 11 é típico de pessoas bastante evoluídas e que têm a sensibilidade muito apurada. Na maior parte dos casos, são aquelas que inspiram e que reciclam as energias naturalmente. Porém, não se deve deixar tudo que é material, pois é preciso ter equilíbrio





Maestria e sabedoria: Ano pessoal nº 22: Por fim, chegamos ao número 22. E essa é a cereja do bolo na jornada de evolução. Nessa vibração, temos aquelas figuras que têm a genialidade e a sabedoria para superar desafios. Porém, é vital se proteger da ganância e da corrupção.