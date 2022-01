Adeus a 2021: Psicanalista orienta como lidar com sentimentos em tempo de renovação

A vida possui muitos recomeços. O aniversário, o nascer do dia, um novo emprego, um relacionamento que se inicia. Contudo, a virada de um ano para o outro é um momento que mexe de forma mais específica com os sentimentos das pessoas.

O Ano Novo é uma festa comemorada em todos os cantos do mundo, com milhões de pessoas renovando as esperanças para o novo ciclo que começa.



Para muita gente, porém, as festas de fim de ano representam uma verdadeira “overdose emocional”, como define o psicanalista Sylvio do Amaral Schreiner, de Londrina.





Para ele, há dois principais tipos de posturas problemáticas nesse momento de balanço. “Uma delas é fazer uma avaliação muito cruel consigo mesmo, se comparar com os outros dizendo que fracassou, que os outros deram certo porque arrumaram um emprego, que viajaram, usando esse momento para se desvalorizar”, comenta ele.







A outra postura, por sua vez, é alimentar desejos muito distantes da realidade: “As pessoas às vezes querem coisas que precisam ser mais trabalhadas, que demandam tempo e todo um processo para que venham a se realizar”, pondera Schreiner.

É o caso de quando se desejam mudanças grandes e imediatas, ou que mudem o comportamento dos outros.







Continue lendo na Folha de Londrina.