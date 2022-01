15 filmes e séries para quem ama o Natal maratonar no streaming

O Natal é a época de se reunir com a família, trocar presentes, compartilhar ceia e, porque não, aproveitar a folguinha para assistir filmes e séries junto de quem se ama. Pensando nisso, o F5 preparou uma lista de filmes para todos os gostos para você entrar no clima de uma das festas mais esperadas do ano.

As sugestões são para maratonar sozinho ou com toda família e incluem desde comédias românticas como "Um Crush Para o Natal, animações, como "O Grinch", clássicos e novidades na Netflix, Globoplay, HBO Max, Disney+ e Amazon Prime.

NETFLIX





"Namorado de Natal": Série norueguesa fácil de maratonar, conta a história de Johanne (Ida Elise Broch), 30, que é a única entre os familiares e colegas que não tem um namorado. Cansada dos comentários constantes sobre sua vida de solteira, ela tem 24 dias para encontrar um namorado e levá-lo à celebração de Natal na casa dos pais.

"Um Menino Chamado Natal": No filme, o menino chamado Nikolas quer encontrar o pai, mas acaba se deparando com a terra mágica habitada por duendes e seres mágicos. Após viver aventuras incríveis, ele volta para casa levando um presente incrível.





"Um Crush Para o Natal": Peter (Michale Urie) está desesperado para evitar o julgamento da família por estar solteiro e convence o melhor amigo, a fingir que é seu namorado no Natal. Só que os planos e sentimentos mudam quando a família dele tenta bancar o cupido.





GLOBOPLAY





"Krampus, o Terror do Natal": Max desperta uma força maligna chamada Krampus, que nada mais é do que a sombra do Papai Noel. O monstro ataca as pessoas que não acreditam no Natal e coloca em risco Max e toda a sua família.





"Cartões de Natal": Recém separada, a dona de uma loja de instrumentos musicais decide enviar cartões natalinos para pessoas que deixaram um impacto em sua vida. Ela escolheu a tia, o irmão mais novo, um cantor pop, a professora de música que a inspirou e o seu melhor amigo.





"Beethoven, Aventura de Natal": No Natal, um elfo natalino acidentalmente decola no trenó do Papai Noel e acaba indo parar em uma pequena cidade. Para piorar a situação, ele perde o saco mágico de brinquedos do bom velhinho. Beethoven entra em ação para resgatar o elfo, recuperar o saco mágico de bandidos gananciosos e devolver o trenó do Papai Noel a tempo.





HBO MAX





"Natal em 8 Bits": Jake (Neil Patrick Harris) conta para os que estão em sua casa no Natal sobre uma aventura de quando era um garoto, na década de 1980. Ele embarca em uma aventura em busca do presente de Natal dos sonhos: um videogame Nintendo System. O problema é que nesta época os Estados Unidos viviam uma escassez do jogo.





"Operação Feliz Natal - O Golpe dos Duendes": Três batedores de carteira planejam realizar o roubo de suas vidas durante o Natal, mas o plano é frustrado quando o Papai Noel os envia em uma missão para que encontrem três preciosos presentes ou paguem as consequências.





"Alguém Avisa?": Kristen Stewart, famosa pela franquia "Crepúsculo", planeja pedir a mão da namorada em casamento durante o jantar de Natal da família. Mas ela descobre que a família não sabe que ela é lésbica e ainda tem que fingir ser apenas amiga.





AMAZON PRIME VIDEO





"10 Horas Para o Natal": Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separaram, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) bolam um plano para reunir novamente a família. Mas eles precisam correr para colocar a ideia em prática porque faltam apenas 10 horas para o Natal.





"O Grinch": O filme, um clássico de Natal, conta a história da rabujenta criatura verde Grinch (Jim Carrey), que faz de tudo para acabar com o Natal dos moradores da pequena cidade de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.





"Simplesmente Amor": O filme retrata nove histórias independentes sobre o amor ambientadas na época de Natal. Do primeiro-ministro da Inglaterra que se apaixona por sua funcionária mais jovem até a mulher que desconfia da fidelidade do marido, as tramas exploram a complexidade do amor entre os personagens em Londres.





DISNEY+





"O Estranho Mundo de Jack": Jack Skellington é o rei das abóboras na cidade de Halloween, mas ele está entediado de repetir todos os anos sempre as mesmas coisas na Noite das Bruxas. Certo dia, por acaso, descobre a cidade do Natal e fica tão impressionado que decide trazer o espírito natalino para as festas do Halloween.





"O Melhor Amigo do Papai Noel": Quando o Papai Noel perde a memória em Nova York, o cachorrinho falante Comet e seus amigos têm que se unir para resgatar o bom velhinho e devolver o espírito natalino para todas as crianças do mundo.





"Um Conto de Natal": O avarento Ebenezer Scrooge começa a época de Natal com o seu habitual mau humor, gritando com seu fiel empregado e o alegre e carinhoso sobrinho. Mas quando os fantasmas do Natal Passado, Presente e Futuro o levam numa viagem ele vai ter que abrir o coração para apagar anos de ruindade antes que seja tarde demais.