Reaproveitamento pode otimizar o uso dos espaços de guarda-roupas e gavetas

Após um longo ano de trabalhos e responsabilidades, dezembro chegou para a felicidade de muitos. Com as festas de fim de ano e as férias, vem também a vontade de deixar a casa bonita e arrumada. E que tal aproveitar esse tempo livre para ajeitar a casa de um jeito simples e barato?

É possível transformar as funções de vários utensílios que já temos em casa e não usamos para nada, só precisamos de criatividade e disposição. Cristina Cardoso, arquiteta de apartamentos decorados da Yticon e construtora do Grupo A.Yoshii, mostra que é fácil tornar os espaços da casa estruturados e melhor aproveitados. A profissional dá algumas dicas legais sobre o assunto.

Para organizar as gavetas, podemos utilizar divisórias. Essa tarefa é fácil e nos poupa de muita bagunça, já que é difícil manter as gavetas arrumadas a todo tempo. Podem ser utilizadas caixas plásticas para guardar jóias e bijuterias. Outra solução é o papelão que pode ser cortado e arrumado para separar roupas ou outras coisas. E também existem os organizadores de moedas, encontrados em lojas de materiais de escritório, que podem ser ótimos na hora da separação.

Já no guarda-roupas, para sobrar mais espaço, podemos sobrepor peças em um só cabide. Com esse espaço podemos pendurar outras coisas no cabideiro como echarpes, cintos e bolsas, que geralmente ficam soltas no armário. Assim consequentemente teremos mais espaço livre no armário.

As caixas organizadoras também ajudam a organizar acessórios e demais produtos. Além disso, tornam a limpeza mais fácil, reduzem o acúmulo de poeira e criam barreiras para aranhas, traças e formigas.

E sobre as estações do ano, às vezes no calor acabamos jogando os cobertores de qualquer forma e isso faz com que eles fiquem empoeirados, sujos e podem até gerar fungos. Para evitar essa situação, é importante organizar as roupas de cama. Podemos guardar algumas embalagens plásticas e deixar os edredons lá dentro dessas embalagens durante o verão. Dessa forma ficam protegidas e limpas para quando o inverno aparecer novamente.