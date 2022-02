Polícia Militar dá dicas para deixar a casa mais segura durante a viagem de Carnaval

Durante o feriado de Carnaval, pessoas aproveitam para viajar a lazer, mas, para que a viagem seja tranquila e sem surpresas desagradáveis no retorno, é necessário tomar algumas medidas de segurança. Neste período, a PM (Polícia Militar) do Paraná está com policiamento reforçado em várias regiões do Estado, mas pede às pessoas que se atentem a atitudes que podem ser tomadas por elas mesmas e que farão a diferença na segurança da família e da residência. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Estas orientações são de precauções gerais e visam reduzir as possibilidades de ações criminosas. O comandante do 1º Comando Regional da PM, coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, diz que, ao viajar, é importante deixar alguém de confiança - como um parente ou um vizinho - avisado e que possa ir ao imóvel regularmente para verificar se está tudo certo e, em caso de eventuais emergências, esta pessoa poderá comunicar a família de imediato e, principalmente, acionar a PM. Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade

Recomenda, também, que objetos de valor, como joias e dinheiro, sejam guardados em locais seguros ou em locais menos visados da casa para dificultar a localização. Ferramentas e outros objetos que possam ser usados por invasores e que possam facilitar o arrombamento de portas e janelas devem ser guardados no interior da residência, ou depósitos específicos.



“Também é importante que brinquedos, bicicletas, máquina de lavar, entre outros sejam recolhidos, pois estando à vista pode motivar a entrada de alguém no terreno”, diz o coronel.

Alguns hábitos que podem chamar a atenção de criminosos também devem ser evitados, de acordo com o coronel.

Continua depois da publicidade

“Próximo à residência, em locais públicos, o morador deve evitar comentar que vai viajar e que a casa ficará sozinha, pois isso pode alertar pessoas mal intencionadas. Ainda, caso o morador tenha telefone fixo ou campainha, a orientação é que ambos sejam desligados ao sair de viagem, pois são dispositivos que podem ser utilizados para sondar ou identificar se há alguém na casa”, alerta.



Animais de estimação





A PM também lembra que os animais de estimação não podem ser esquecidos ou abandonados nos períodos de férias, pois dependendo da situação configura até crime. Neste caso, de acordo com o coronel Ribas, o mais importante é planejar o que fazer.



“Durante o período de férias ou viagem, as famílias devem tomar todos os cuidados em relação aos animais de estimação. É importante que alguém vá ao local, como a pessoa escolhida para cuidar do imóvel, para alimentar e trocar a água do animal, se a família não puder levá-lo para a viagem. Outra opção são os serviços particulares, que hospedam e cuidam de animais domésticos durante a ausência da família, como num sistema de hotelaria, por exemplo”, afirmou.



Disque 190