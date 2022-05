FGTS pode ser usado para pagar até 12 parcelas atrasadas do imóvel

O mutuário inadimplente com a casa própria pode, a partir desta segunda-feira (2), usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para negociar o pagamento de até 12 prestações em atraso. Esta medida foi autorizada pelo Conselho Curador do FGTS no último dia 20.

Na ocasião, o conselho elevou, de três meses para 12 meses, o limite de uso do saldo do fundo para quitação de parcelas atrasadas. A resolução é válida até 31 de dezembro.

Usar o FGTS para reduzir o valor de prestações futuras ou abater atrasos inferiores a 90 dias existe há tempos, no entanto, a destinação dos recursos para pagar mais de três parcelas atrasadas, até então, exigia autorização judicial.





Segundo o Conselho Curador, no momento, 80 mil mutuários de financiamentos habitacionais têm mais de três parcelas atrasadas e são considerados casos de inadimplência grave. Desses, 50% têm conta vinculada ao FGTS.





Na última quarta-feira (27), a Caixa Econômica Federal, que administra o FGTS, atualizou as regras que regulamentam as contas do fundo. Conforme o banco, os recursos do Fundo de Garantia serão sacados em parcela única, com o valor debitado sendo usado para negociar as prestações em atraso.

