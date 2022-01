Dicas para manter os ambientes mais frescos no verão

Com a chegada do verão, as temperaturas de vários locais do país subiram. O calor excessivo tende a ser muito incômodo, provocando sintomas de desidratação, sudorese excessiva, exaustão e câimbras. Para se refrescar e relaxar nessa época do ano, algumas pessoas vão para praias e parques aquáticos, enquanto outras precisam ficar em casa. Pensando nisso, o assessor da área de Física do Sistema Positivo, Danilo Capelari, listou algumas dicas para manter os ambientes mais frescos.

Decoração

Alguns itens de decoração influenciam na temperatura interna das casas. Os tapetes, por exemplo, ajudam a reter o calor, tonando o ambiente mais quente. O mesmo acontece com cortinas de cores escuras. Para evitar a luz solar que entra pela janela, as melhores opções são persianas e cortinas de tecido leves e cores claras.





Lâmpadas e aparelhos eletrônicos





Lâmpadas com potência muito alta emitem mais calor. Principalmente as dicroicas, comumente usadas no caso de iluminação embutida, como em tetos de gesso. Os aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, também emitem calor, o ideal é tirá-los da tomada quando não estiver em uso.

Plantas





As plantas são ótimas aliadas para manter a refrigeração interna das casas. O ideal é conversar com um especialista para saber qual espécie se adequa melhor a cada ambiente.





Na falta do ar-condicionado





O ar-condicionado é excelente no verão, mas nem todo mundo dispõe do aparelho, portanto, algumas dicas podem ajudar a substituí-lo. Para arejar o ambiente, lençóis claros e úmidos podem ser pendurados em frente às janelas, eles ajudam a tornar o ar que vem de fora mais fresco. Espalhar recipientes com água pelos cômodos da casa também pode ajudar, pois o ar fica um pouco mais úmido quando a água evapora. Uma outra alternativa é deixar bolsas de água no congelador e colocá-las em cima dos lençóis um pouco antes de dormir.





Os ventiladores ajudam a fazer com que o ar circule no ambiente. Caso na sua casa tenha um ventilador de teto e um de mesa, o de teto pode ser ligado na função exaustor, fazendo com que o ar quente circule apenas na parte de cima do ambiente e, simultaneamente, o de mesa pode ser usado para ajudar o ar fresco a circular pelo cômodo.





Para quem tem apenas um ventilador em cada ambiente, uma dica é ligá-lo virado de frente para as janelas, assim ele irá empurrar o ar quente para fora e trazer o ar mais fresco para dentro. Caso prefira usá-lo virado para as pessoas, um recipiente com gelo ou água gelada pode ser colocado na frente dele.