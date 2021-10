Limpeza de ambientes ajuda a combater alergias

Com a escassez de chuvas nessa época do ano, o tempo fica mais seco e a umidade relativa do ar, cada vez mais baixa, criando condições perfeitas para o aparecimento de alergias. Mas se engana quem acredita que somente nesse período os espirros começam, pois há quem enfrente essa situação o ano inteiro. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), cerca de 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia e estima-se que até 2050, 50% da população mundial desenvolva algum sintoma.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Alguns itens domésticos também podem contribuir com o aparecimento, ou até mesmo com o agravamento de algumas alergias, principalmente as respiratórias, como a rinite por exemplo. Tapetes e cortinas acumulam muita poeira no dia a dia e precisam de uma higienização periódica.

Continua depois da publicidade





Renato Ticoulat, presidente da rede Limpeza com Zelo, acredita que a limpeza e a manutenção correta dos ambientes podem diminuir os episódios de alergia. “Muitas vezes as pessoas não possuem os equipamentos certos para realizar a limpeza da casa ou escritório, e a poeira, pelos dos pets e os ácaros vão acumulando, o que para os alérgicos é muito ruim, podendo desencadear alguma crise. O ideal é investir em produtos e equipamentos com tecnologia de ponta que de fato garantam uma correta higienização do ambiente”, explica.





Os cuidados vão além dos tapetes e cortinas, já que o acúmulo de objetos em determinados espaços, como por exemplo livros empilhados, podem ajudar com o aumento da poeira. Os banheiros também precisam de atenção especial para evitar o surgimento de mofo, assim como os guarda-roupas, sobretudo os embutidos e que estão afixados em paredes mais úmidas, como as de banheiro.

Continua depois da publicidade





“Evite um ambiente com muitos móveis ou objetos, além de contribuírem para o acúmulo da sujeira, eles impedem o acesso a alguns lugares que deveriam ser limpos com frequência. Mantenha o ambiente arejado, principalmente banheiro e áreas de serviços, já que a circulação de ar é importante.,E por fim, mas não menos importante, mantenha uma rotina de limpeza na casa ou escritório, pois assim é possível diminuir crises alergicas”, finaliza Renato.