Aprenda como decorar a casa para o Natal de modo econômico e sustentável

Fim de ano, época de festas e claro de Natal. Dias de reunir família e amigos para celebrar. Nessa data é muito comum vermos ruas iluminadas, casas decoradas e até mesmo carros brilhando pelas ruas. Quando falamos nesse dia o que vem na cabeça é principalmente a árvore de Natal montada com vários enfeites lindos!

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Desse modo, uma casa decorada e natalina é o desejo de muitos, mas com o preço das decorações, fica difícil entrar no clima. Para isso, a Prolata, associação sem fins lucrativos, dedicada à cadeia de logística reversa das embalagens de aço, ensina como fazer uma “Árvore de Natal” feita com latas de aço.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





De forma econômica e sustentável conseguimos enfeitar a casa ou até presentear alguém especial. O principal material utilizado nesse artesanato são aquelas latinhas usadas, que agora podem receber um novo propósito. E aí, vamos ajudar o planeta Terra?





Vamos precisar de três latinhas de aço de tamanhos diferentes, primer para lata, tinta verde, verniz fosco, pincel, rolinho de espuma, tesoura, cola quente, cola de silicone, fita adesiva, fita de bolinha, fita de cetim lisa, renda fina, pompom, recortes de natal ou adesivos.





Em primeiro lugar, passe o prime nas latinhas e, logo quando secar, passe a tinta verde duas vezes. Espere secar também e finalize com o verniz no rolinho de espuma. Cole as latas uma em cima da outra com a cola de silicone, deixe a lata maior embaixo e a menor na parte de cima.

Continua depois da publicidade





Em seguida, cole a renda fina na parte de baixo das latas. Cole também os recortes de natal e os pompons. Faça vários laços com a fita de bolinha e a fita lisa, em seguida cole na lata com a cola quente. E para finalizar, coloque um pisca-pisca.