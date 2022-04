Conheça os mitos sobre os colchões de espuma

É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Então uma boa noite de sono é primordial, e para auxiliar nessas horas bem dormidas o colchão é o nosso principal aliado.

A escolha de um colchão não é das tarefas mais fáceis, já que há diversas opções e modelos disponíveis no mercado e vários aspectos devem ser levados em consideração, desde a firmeza até o conforto ao deitar-se. Geralmente, esta é uma avaliação muito individual, que leva em consideração gostos pessoais.

No entanto, ainda existem muitos mitos em torno das características que um bom colchão deve apresentar. E nesse contexto, os colchões de espuma acabam sempre sendo desprezados e tendo sua qualidade colocada em xeque quando comparados aos de molas, por exemplo. Por isso, a Emma da The Sleep Company selecionou alguns dos principais mitos que falam por aí sobre esse companheiro que nos aguenta todas as noites:





Os colchões de espuma são quentes e não dissipam o calor do corpo





MENTIRA: No passado, a tendência era de que os colchões de espuma gerassem mais calor, pois eram sensíveis à temperatura do corpo, tornando-se mais macios e aquecidos. Mas a evolução tecnológica permitiu o desenvolvimento de colchões de alta capacidade térmica. E essa tecnologia é capaz de dissipar o calor mais rapidamente. Ou seja, a fabricação de um bom colchão de espuma, inclui tecnologia que aumenta o fluxo de ar garantindo uma temperatura agradável para dormir.





Colchões de espuma normalmente perdem densidade e cedem somente após algumas semanas de uso





MENTIRA: Um colchão flácido pode ser bastante desconfortável e até causar dores em geral e nas costas, problemas de alinhamento da coluna vertebral e distúrbios do sono. A maioria dos colchões é feita para durar entre 10 e 12 anos, portanto, a flacidez pode significar que é hora de comprar um novo. Se isso acontecer em semanas, pode ser sinônimo de baixa qualidade.





Os colchões de espuma não são suficientemente firmes





MENTIRA: Quando alguém se deita, sua coluna deve estar ortopedicamente alinhada. Para isso, é importante que o colchão não seja muito mole e nem muito duro. E aqui, as necessidades individuais são muito importantes para definir o nível de firmeza do colchão. Colchões de espuma são compostos por, pelo menos, duas partes. Sob uma camada de espuma viscoelástica, o colchão costuma ter uma espuma fria. A verdade é que ter uma firmeza média permite que o corpo afunde ligeiramente no colchão, mantendo assim a coluna alinhada e permitindo o apoio adequado ao corpo.





Colchões de espuma podem causar dores nas costas

MENTIRA: Se você está sentindo dores constantes nas costas, a causa pode ser o colchão. Uma boa postura é importante ao dormir e um colchão com bom suporte pode garantir uma coluna saudável e ajudar no alívio da dor. Um bom colchão se ajustará ao alinhamento natural da coluna e, consequentemente, aliviará os pontos de pressão nas curvas da coluna e do pescoço. Um colchão de espuma com memória pode ser a solução perfeita para problemas nas costas.





Os colchões de espuma podem ter um cheiro estranho





MENTIRA: Isso acontece por conta da desgaseificação, um processo pelo qual um colchão de espuma libera um forte odor após ser desembalado. Isso ocorre quando os compostos orgânicos voláteis se decompõem. Após o processo de fabricação, o colchão é enviado ao cliente e, quando retirado da embalagem, ocorrerá a fase final de desgaseificação. O cheiro geralmente se dissipa após sete dias em um ambiente bem ventilado. O odor não é tóxico, mas pode ser desagradável.





Os colchões não podem ser limpos





MENTIRA: Na verdade, a limpeza regular do colchão é importante para prolongar sua vida útil e reduzir possibilidades de alergias. O ideal é que:





-Uma vez a cada seis meses os colchões devem ser higienizados. Descubra o colchão, determine o quão sujo ele está e reúna todos os itens essenciais (por exemplo, bicarbonato de sódio, panos de limpeza, limpador com enzimas, aspirador de pó etc.);





-Coloque o bicarbonato de sódio no colchão e deixe agir por algumas horas. Depois disso, use o acessório de estofamento para aspirar;





-Para remover marcas e manchas difíceis, use o detergente e o limpador. Repita o procedimento do outro lado do colchão.





Colchões de espuma duram menos que um colchão de molas





MENTIRA: A maioria dos colchões deve durar entre sete e dez anos. Os colchões de espuma com memória tendem a durar um pouco mais do que os modelos de molas internas. No entanto, muitos fatores contribuem para a vida útil de um colchão. Para espuma de memória, que se ajusta ao alinhamento natural da coluna, a classificação de densidade terá um impacto substancial na vida útil de uma cama. Para colchões de molas internas, o design e a espessura da bobina terão maior efeito na durabilidade.





Colchões de molas são melhores que colchões de espuma





MENTIRA: Em última instância, vai depender do gosto pessoal. Existem colchões de alta qualidade, confortáveis e de suporte de ambos os tipos disponíveis - então, no final, é mais uma questão de escolher o modelo de colchão certo. A espuma fornece um ótimo meio-termo, oferecendo um ajuste de suporte e alívio de pressão, ao mesmo tempo em que é macio e confortável. As pessoas que dormem de lado, em particular, tendem a preferir camas de espuma, pois geralmente se adaptam melhor ao formato do corpo. Já quem dorme pesadamente ou de bruços deve optar por camas de molas internas, híbridas ou de espuma muito firme para obter suporte suficiente.