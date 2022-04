Principalmente em locais que muitas pessoas diferentes utilizam o banheiro, como em escritórios, é essencial que este cômodo se mantenha sempre bem higienizado. Até mesmo em uma casa, que não tem tantas pessoas diferentes para um só ambiente, não se deve esquecer a manutenção diária a fim de manter a organização, limpeza e evitar maus cheiros.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para Renato Ticoulat, presidente da Limpeza com Zelo, rede especializada em limpeza de residências, condomínios e escritórios, a arrumação dos banheiros deve incluir a retirada do lixo, limpeza e desinfecção do vaso sanitário, limpeza das bancadas e pias e, pelo menos uma vez por semana, realizando uma faxina completa. Ele separa seis dicas de como manter o banheiro limpo e organizado:

Continua depois da publicidade





Troque toalhas e tapetes com frequência: alguns tecidos quando molhados costumam apresentar mau cheiro. Substitua por peças limpas e secas;





Limpe azulejos e box: a área de banho pode acumular gordura do corpo quando tomamos banho. É importante usar produtos próprios para a limpeza deles;





Limpe e desinfete vaso sanitário: a má higienização desse espaço pode ocasionar mau cheiro. Higienize sempre com uma escova e opte por produtos que eliminam bactérias;

Continua depois da publicidade





Limpe a pia e utensílios metálicos: além da limpeza da pia, é importante também a higienização da torneira, descarga e maçanetas. Utilize detergente neutro ou um produto de limpeza geral;





Higienize os objetos: não esqueça de espelhos, bancadas, armários e outros objetos espalhados pelo banheiro. Passe um pano umedecido com limpador de uso geral;





Finalize limpando o chão: para terminar a faxina, não esqueça de higienizar o chão com produtos adequados. Se preferir, lave e seque bem.