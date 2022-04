Como manter a casa florida no outono

O verão acabou e os dias de outono chegaram. Isso significa temperatura mais amena, chão forrado de folhas, ventos fortes, tempo mais seco, dias mais curtos e noites mais longas. Mas afinal, isso afeta as plantas? Tem plantas que florescem nessa época do ano? O Engenheiro Agrônomo Marcos Estevão Feliciano da Forth Jardim, explica que existem flores que não só conseguimos cultivar neste período, como é a melhor época para cultivá-las.

“Existe um mito de que no outono não há floração. Na verdade, no Brasil temos uma variedade de climas e solos e há espécies que florescem especialmente nesta época, proporcionando paisagens belíssimas”, explica o especialista.

Ele destaca a Quaresmeira, uma árvore que leva este nome justamente por florescer na época da quaresma (quarenta dias antes da Páscoa), ficando repleta de flores lilás. Também muito característicos são os Plátanos, cujas folhas ficam amareladas nesse período, especialmente nas regiões mais amenas como em Campos do Jordão.

O Liquidâmbar é outra árvore bem marcante durante a estação de transição. O contraste de suas folhas vermelhas, com o céu azul ou com a vegetação verde forma um cenário digno de ser apreciado. E para aqueles que querem trazer a alegria das flores para dentro de casa, o engenheiro agrônomo cita plantas que podem ser cultivadas dentro de ambientes fechados e destaca alguns cuidados necessários:

Cipó de São João

Da família das trepadeiras, ela produz muitas inflorescências (ramos que produz flores), com flores longas e em formato tubular nas cores amarela e alaranjadas clara ou escura. É uma planta interessante para obter flores vistosas nos meses frios. Seu nome remete justamente ao período das festas juninas, onde ela costuma estar no seu auge.

Porte: médio/grande - da família das trepadeiras.

Local ideal para plantio: pode ser cultivada no solo ou em vasos (no caso do cultivo em vasos, necessita de um suporte para desenvolver). É também muito usada como cerca viva ou em pergolados.

Adubação: uma vez por mês

Cuidados: é uma planta tolerante à seca. A fase que demanda mais cuidados é durante o crescimento. E justamente no outono ela requer uma atenção especial, precisando ser suspensa para favorecer a floração.

Ambiente: sol pleno, ideal para ambientes externos.

Flor de Maio

Batizada de Flor de Maio devido à época de seu florescimento, essa planta é na verdade uma suculenta, da família dos cactos. Seu caule é formado de várias partes que podem ser destacadas para formar novas plantas. Já as flores são delicadas e grandes e podem apresentar nas cores rosa, branca, laranja e vermelha.

Porte: pequeno

Local ideal para plantio: pode ser cultivada no solo, se for bem drenante, mas se desenvolve muito bem em vasos com substrato específico para cactos e suculentas, como o Substrato Forth Suculentas e Cactos.

Adubação: uma vez por mês

Cuidados: gosta que mantenha o solo seco entre as regas. Não tolera encharcamento, apodrece a base se exagerar nas regas ou se o vaso estiver mal drenado.

Ambiente: meia sombra – quando exposta ao sol direto ela queima, fica avermelhada e não se desenvolve muito bem.

Camélia

É uma planta versátil que pode ser utilizada como arbusto ou arvoreta, possui crescimento rápido, com até 20 metros de altura e é muito ornamental. Suas folhas são alternadamente dispostas, simples, grossas, serrilhadas e na maioria das vezes lustrosas. Já suas flores podem ser de diversos tipos: grandes ou pequenas, simples ou dobradas e as cores também são diversas, sendo as mais comuns as brancas, as róseas e as vermelhas, além de ser possível encontrar as bicolores.

Porte: pequeno/médio - da família dos arbustos

Local ideal para plantio: pode ser cultivada no solo ou em vasos

Adubação: uma vez por mês

Cuidados: gosta que mantenha o solo úmido, mas não tolera encharcamento

Ambiente: sol pleno – se desenvolve bem em regiões com temperaturas mais amenas, pois tolera o frio e é resistente a geadas.