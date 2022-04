Como acertar na compra da bancada da cozinha

Quem não gostaria de ter uma cozinha funcional e bonita? Para isso precisamos de uma bancada bem projetada, que atenda às necessidades dos moradores. No entanto, com tantas opções no mercado, ficamos em dúvida sobre qual material é o melhor em quesitos como durabilidade e facilidade de limpeza.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





E afinal, que material escolher? Quais os diferenciais de cada um? O que levar em consideração? Para responder essas dúvidas, reunimos dicas das arquitetas Karina Alonso, sócia da SCA Jardim Europa, em São Paulo, e Danielle Dantas e Paula Passos, sócias do escritório Dantas & Passos Arquitetura.

Continua depois da publicidade

Primeiros passos

Continua depois da publicidade

Um dos pontos principais para definição da bancada é começar pela escolha do material que melhor se adequa à linguagem do projeto, além, obviamente, do orçamento disponível para a obra, considerando que há opções para todos os gostos e estilos. Também é importante saber a intensidade do uso da cozinha e qual o comportamento do material em relação ao dia a dia da família. É primordial especificar materiais duráveis e que harmonizem com os demais elementos do ambiente.

Resolvidas as questões de estética e resistência, o próximo passo é a compra e a instalação com empresas especializadas no produto escolhido. Além disso, convém seguir à risca os cuidados de conservação dos tampos sugeridos pelos fabricantes, pois o uso de um produto contraindicado não vai apenas prejudicar a estética como a longevidade da bancada.

A bancada é um dos itens mais usados na cozinha, por isso o conselho das arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos é pesquisar bem as possibilidades antes de tomar uma decisão. Alguns materiais precisam de mais cuidado no cotidiano, outros são mais práticos e resistentes, já alguns se destacam pelas inúmeras cores.





Independente da escolha, em todos esses casos é preciso seguir algumas regras básicas para não cometer erros. O material necessita ser resistente ao calor e claro ter uma superfície lisa que facilite a limpeza. É essencial também que não seja poroso, evitando o risco de juntar bactérias.

Segundo Karina Alonso, da SCA Jardim Europa, para quem tem espaço disponível é possível misturar materiais diferentes nas bancadas, dedicando cada uma delas para uma função diferente, como preparo dos alimentos, mesa de apoio, etc. É importante que ela seja pensada para o uso no dia a dia, de uma forma funcional.

Principais materiais





Para ajudar na seleção do material que combine com o cotidiano da família, a estética do projeto e de fácil acesso ao orçamento, as profissionais separaram os materiais mais usados, evidenciando as vantagens e as desvantagens deles. Confira!

Granito

O granito é um dos materiais mais comuns para tampos de cozinha, oferecendo a beleza e a durabilidade da pedra natural. Mas, seus poros devem ser fechados para evitar o acúmulo de sujeira. “O material faz muito sucesso, já que tem um bom custo x benefício. Para não absorver líquido nem manchar, a impermeabilização é bem-vinda”, indica Karina Alonso, da SCA Jardim Europa.

Porcelanato

Muito comum em bancadas de banheiros, esse material também pode ser usado nos tampos da cozinha. Entretanto, há limites nas dimensões das peças, o que inviabiliza as bancadas maiores sem que haja emendas. Segundo empresas que executam o serviço, o ideal é adotar as placas de maior espessura, como as de 2 cm. As versões slim (fininhas) são contraindicadas.

Nanoglass

Feito a base de pó de vidro com resina, o nanoglass tem alta durabilidade e baixo índice de absorção, por isso não mancha com facilidade. “Em contrapartida, só é encontrado com acabamento em brilho, não suporta altas temperaturas e precisa de mão de obra especializada para ser manufaturado e assim evitar trincas”, revela a arquiteta Paula Passos.

Mármore

A pedra traz um aspecto muito elegante para a bancada, mas é preciso tomar certo cuidado, já que ela é porosa e pode manchar com mais facilidade no uso diário. Por isso, o conselho das profissionais é evitar esse material na cozinha, principalmente se o ambiente tiver um uso intenso.

Corian

As arquitetas do escritório Dantas & Passos Arquitetura explicam que o Corian é um composto sintético sólido de resina e outros itens produzidos pela DuPont. “O material pode ser facilmente moldado, diferente de outras pedras mais rígidas. Com isso, é mais fácil conseguir resultados de formas curvas ou orgânicas com desenhos diferenciados. O melhor é que não há emendas, possibilitando criar uma peça única e de diversas cores”, revela Danielle Dantas. Porém, a desvantagem desse material é o custo bem elevado. Recomenda-se não colocar objetos quentes em sua superfície, já que pode manchar e precisar de mão de obra especializada para remover a mancha.

Silestone e Dekton

Ambas são pedras compostas com alta tecnologia, por isso, se tornam mais caras. O resultado é uma bancada mais resistente e durável. A paleta de cores são inúmeras com diversos padrões. Tanto o Silestone como o Dekton são fabricados pela Cosentino. Para compreender melhor as características de cada um:

O Silestone é composto por cerca de 94% de quartzo, o que resulta em uma durabilidade e resistência incríveis. Com diferentes espessuras, isso possibilita atender diferentes necessidades, desde pisos até bancadas e uso em paredes. O custo, mesmo sendo alto, acaba valendo a pena por suas qualidades.

Dekton é um material que mistura matérias-primas usadas na fabricação de vidro, porcelânico e superfícies de quartzo. É altamente resistente a riscos e não é poroso. Pode ter distintas formas de uso, desde pisos, paredes, bancadas ou piscinas. Este material alia estética e resistência, reproduzinhdo o visual de outros materiais como aço corten, cimento, concreto e mármore.





Aço Inox

Traz um ar de modernidade aos ambientes e permite um design arrojado. O material é ótimo para a bancada da cozinha, já que é blindado contra bactérias e calor. É preciso ter cuidado na hora do seu corte, pois ele pode riscar. Também convém ter cuidado redobrado na limpeza devido a facilidade de manchá-lo. Outra desvantagem é seu custo elevado.

Madeira





O material deve ser usado em ambientes rústicos ou mais contemporâneos. É sempre importante lembrar que a madeira não é resistente a água e calor, portanto o indicado é utilizar uma madeira mais dura e ainda fazer uma base protetora.