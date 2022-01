Vice-prefeito de Itapé, na Bahia, desmente boato de rompimento de barragem

O vice-prefeito de Itapé (BA), André Jatobá (Podemos), desmentiu ontem um boato que corre nas redes sociais, de que uma barragem localizada no município teria se rompido devido às fortes chuvas no sul da Bahia.

Em vídeo divulgado no Instagram, o vice-prefeito aparece na área da barragem para desmentir o boato. "A água baixou, já dá para ver a nossa ponte", afirmou.

Segundo Jatobá, "o nível do rio está elevado" e a "a barragem está sangrando" - a barragem "sangrar", no caso, significa que a água nela está transbordando -, mas a situação está "sob controle" das autoridades. "É uma fake news, fiquem tranquilos", declarou.





A barragem existente no município é a do Rio Colônia. O governo da BA, que a construiu e inaugurou, atribui a ela a missão de garantir abastecimento de água para cerca de 300 mil pessoas no sul do estado, além de reduzir o risco de enchentes na região.





Até o momento, já são 21 os mortos pelas fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia nos últimos dias, segundo dados da Defesa Civil do estado.

Ainda de acordo com o órgão, 77 mil pessoas precisaram deixar as casas em que moravam, e quase 35 mil ainda estão desabrigadas e necessitam de assistência do estado.





Quatro cidades da BA - Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Sales - correm o risco de novas enchentes por causa da necessidade de abertura de comportas de uma barragem em Minas Gerais, o que deve provocar aumento no nível de rios.