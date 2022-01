Londrina deve sofrer com fenômeno La Niña no verão; veja expectativa para estação

O hemisfério sul dá um "até logo" para a primavera e ingressa na estação mais quente do ano nesta terça-feira (21).

O solstício de verão, que marca o início deste propício período para praia e piscina, ocorre às 12h59 e é o momento em que a metade do globo abaixo da linha do equador está mais próxima do sol, explica a agrometeorologista Angela Costa. É o que os especialistas batizam de início astronômico do verão.

As particularidades climáticas do antecessor do outono já são conhecidas: calor intenso e precipitações impulsionadas por ele. Mas o fenômeno La Niña, que reduz a frequência de chuvas no sul brasileiro e tende a levantar o volume pluviométrico no Norte e Nordeste, se estende pelos próximos meses, trazendo o risco de estiagem.





A expectativa é que Londrina sofra com intervalos de tempo seco. As chuvas devem apresentar irregularidade e surgirem de forma isolada.



A escassez de nuvens abre espaço para os raios solares atingirem a cidade com maior precisão. A consequência é a elevação térmica, já percebida na semana que abre a nova estação.





Termômetros devem indicar marcos de 34ºC no pico de aquecimento desta terça-feira (21). Os próximos dias seguem sem previsão de chuva. Veja a previsão do tempo.





A chegada do outono, em 20 de março de 2022, encerra os dias veranis.