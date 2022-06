Turismo abre oportunidades para agricultura familiar no Norte do PR

O turismo regional desponta como um setor que abre oportunidades de desenvolvimento e renda para pequenos produtores rurais de Sertaneja, Primeiro de Maio e outros municípios da região conhecida como Portal Turístico Ilha do Sol. Para se tornarem fornecedores de hotéis, resorts e condomínios de luxo que estão investindo no Norte do Estado, como o Residence Club at the Hard Rock Hotel Ilha do Sol, os produtores da agricultura familiar precisam concentrar esforços na organização da cadeia produtiva, tanto por meio do associativismo como pela qualificação.

Os caminhos para atingir esse objetivo foram debatidos no 1º Seminário do Norte do Paraná de Turismo e Agricultura Familiar, realizado em Sertaneja, com promoção da prefeitura do município, do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) do Paraná e do Comitê Turístico Ilha do Sol.

O evento contou com a presença do secretário estadual de agricultura, Norberto Ortigara, e palestras com o economista e assessor técnico do IDR em Apucarana, Ovídio Cesar Barbosa, que falou sobre “A agricultura familiar e suas organizações visando o acesso a novos mercados”.







