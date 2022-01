Transporte de vigas leva a bloqueio parcial da PR-323 nesta quinta; veja rotas alternativas

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) bloqueia parcialmente a PR-323 nesta quinta-feira (16) para transporte e colocação das vigas de concreto do novo viaduto da Doutor Camargo, na região Noroeste do Estado.

Estão previstas cinco interrupções no trânsito de cerca de 30 minutos para passagem das vigas, ao longo do dia, sendo o tráfego liberado após a passagem.



Serão cinco vigas ao todo, pesando 60 toneladas cada uma, levadas do canteiro de obras até o trevo de acesso a Doutor Camargo, um deslocamento estimado de 30 minutos para cada viga. O bloqueio durante o transporte será do km 174 ao km 175,5.





As atividades terão início a partir das 7h e têm previsão de término até as 19h, com a rodovia sendo liberada após a operação de cada viga. Se as condições climáticas não forem favoráveis ou houver algum imprevisto, o transporte poderá ser estendido até o dia seguinte (17).





Alternativas: Como rotas alternativas para o tráfego da PR-323 entre Maringá e Cianorte, o DER/PR sugere as seguintes opções: sair de Maringá pela PR-317 (sentido Campo Mourão), até chegar na cidade de Engenheiro Beltrão e entrar na PR-082, seguir pela rodovia, passando por Terra Boa, até chegar em Cianorte, na PR-323.

O motorista também pode sair de Maringá pela BR-376 (sentido Paranavaí), passar por Mandaguaçu e entrar na PR-552, passar por Ourizona e seguir até São Jorge do Ivaí, entrar na PR-554 e seguir até chegar na PR-323, próximo à ponte do Rio Ivaí.





Viaduto: A duplicação da PR-323 entre Doutor Camargo e a futura variante do Rio Ivaí tem extensão de 6,30 quilômetros.





Além do novo viaduto, os serviços incluem terraplenagem, drenagem, construção de galeria celular, pavimentação, sinalização e serviços complementares para implantar a nova pista paralela à existente. O investimento total da obra é de R$ 38.363.236,16.