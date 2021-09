Sine oferece 350 vagas de emprego em Londrina; 60 delas são para supermercado

O Sine (Sistema Nacional do Empregador) atualizou uma lista, na tarde de sexta-feira (24), com 350 vagas de emprego em Londrina. Há 21 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados.



Destas, 60 funções são para atuação em supermercado, com destaque para a oportunidade de operador de caixa, com 27 vagas disponíveis e exigência não exigida. Confira a lista completa aqui.



Por conta da pandemia do novo coronavírus, as candidaturas devem ser agendadas virtualmente. No entanto, a agência realiza atendimento telefônico de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, através do número (043) 3373-5700.





No portal da prefeitura, é possível consultar os outros serviços do Sistema e ler as respostas para as dúvidas frequentes dos candidatos.