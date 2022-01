Simepar prevê chuva para o restante de 2021 em Londrina

Caso a previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) se confirme, 2021 chega ao fim com chuva em Londrina.





A probabilidade de chover nesta quarta-feira (29), conforme o Sistema, é de 95%. As chances caem para 70% na quinta (30) e 65% na sexta (31), dias em que nuvens devem encobrir parcialmente o céu.

Mínimas foram de 19ºC nesta manhã, conforme medição da estação meteorológica do Sistema. Máximas podem alcançar os 30ºC nesta tarde e espera-se que decaiam até os 27ºC na quinta (30).

Temperaturas previstas para o último dia de 2021 variam entre 19ºC e 28ºC.





O céu claro deve retornar no sábado (1º) que abre o calendário de 2022, quando termômetros podem marcar 35ºC.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg