Servidores do transporte coletivo de Londrina rejeitam greve

Os funcionários do transporte coletivo de Londrina aceitaram a proposta das empresas e rejeitaram a realização do indicativo de greve.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A votação, que contou com 522 pessoas votantes e foi realizada nesta quinta-feira (16) terminou com 375 pessoas aceitando a proposta das empresas contra 145 que rejeitaram os itens oferecidos. Duas pessoas votaram em branco e nenhuma votou nulo.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A proposta oferecida pelas empresas tem quatro pontos: reajuste de 9% do piso salarial; incremento de 20% no valor do ticket alimentação, que passaria dos atuais R$ 375 para R$ 450; renovação do PPR (Programa de Participação em Resultados) para 2021, com pagamentos em junho e dezembro; e renovação integral das demais cláusulas do acordo e convenção coletiva de trabalho para 2022.





José Aparecido Faleiros, presidente do Sinttrol (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina), declarou que a proposta atende as demandas da categoria.





Continua depois da publicidade

“Tivemos várias rodadas de negociação, sendo três com ata e outras conversas sem atas lavradas. Tivemos participação importante da prefeitura (nas discussões) e também da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Percebemos que a categoria ficou contente com o que foi apresentado”, elencou. As duas empresas responsáveis pelo serviço empregam cerca de 1,2 mil pessoas.







Com o resultado, Londrina termina 2021 com os ônibus rodando normalmente, após um início de ano conturbado com paralisações.





Com o que foi sinalizado no documento assinado pelo sindicato e concessionárias, o salário de um motorista deverá passar, por exemplo, de R$ 2.807 para R$ 3.060.







A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou por meio de sua assessoria que não iria se pronunciar sobre o resultado da votação.