Servidores do transporte coletivo de Londrina negociam benefícios de 2021 e 2022

Após receber no último mês de outubro por meio de decisão judicial um total de mais de R$ 1, 87 milhão pago em juízo pela Prefeitura de Londrina referente ao PPR (Programa de Participações de Resultados) de 2020, o Sinttrol (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina) está preocupado com outras datas acordadas com a CMTU e as empresas TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) e Londrisul sobre pendências de 2021 e a data-base de 2022.

Isso porque em janeiro será anunciado o reajuste salarial da categoria, que deverá impactar na tarifa de ônibus, hoje em R$ 4,25.



O presidente do Sinttrol, José Faleiros, informou que as negociações referente a 2021 foram concluídas.





"Nós notificamos o poder público e as concessionárias de que o prazo moral para pagamento do PPR de 2021 é o dia 10 de dezembro, porque a primeira parcela deveria ser paga em 10 de junho, mas nesta data estávamos negociando o PPR de 2020. Ele está garantido em convenção e não judicializado ainda."





Ainda segundo Faleiros, outras questões estão na pauta como incremento de R$ 50 no tíquete-refeição, para completar R$ 300.



