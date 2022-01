Com serviço de sinalização, Avenida Dez de Dezembro tem congestionamento em Londrina

Um serviço de sinalização, promovido pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), levou a avenida Dez de Dezembro a registrar congestionamento na manhã desta quarta-feira (15).





Imagens repassadas por um leitor do Bonde exibem uma considerável quantidade de veículos enfileirados no sentido da via que leva para Curitiba.

As faixas de divisão da pista recebem pintura. De acordo com a asssessoria de comunicação da CMTU, trata-se de uma refação da sinalização para melhorar a segurança do local.

Segundo a companhia, com o tempo, as demarcações vão sendo apagadas e carecem de reformas.





Um grande fluxo de trânsito costuma passar pela avenida Dez de Dezembro e, por isso, a lentidão acaba sendo registrada, explica a CMTU. Dois agentes de trânsito trabalham no monitoramento.





Não há previsão exata para finalização. Ela ocorrerá assim que acabarem os serviços.

*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg