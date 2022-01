Semana do Natal segue sem previsão de chuva em Londrina; calor pode chegar aos 34ºC

Um sistema de baixa pressão, que age no litoral do sul paranaense, pode provocar um possível aumento de nebulosidade em Londrina nesta quarta-feira (22), diz a agrometeorologista Angela Costa.

No entanto, a estabilidade deve seguir pelos próximos dias. São os vizinhos do sul, oeste e litoral do Paraná que podem precisar do guarda-chuva.

A expectativa é que o calor alterne entre 33ºC e 34ºC no pico de aquecimento deste segundo dia de verão. O primeiro amanhecer da estação mais quente do ano veio acompanhado de 20ºC.





Temperaturas previstas para esta quinta-feira (23) variam entre 18ºC e 34ºC.





Se depender da sinalização do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), sorvetes serão bem-vindos na ceia com a família. Na véspera de natal (24), os termômetros devem indicar marcos de 14ºC a 34ºC.