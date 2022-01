Segunda fase de reforma e ampliação da Maternidade Municipal de Londrina é concluída

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), entrega, na segunda-feira (13), a conclusão da segunda fase do projeto de reforma e ampliação da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai. Iniciados em novembro de 2020, após a finalização da primeira etapa da obra, os trabalhos abrangeram a revitalização completa do bloco 2 do edifício, onde são realizados os atendimentos pré-parto.

Durante a solenidade de entrega, que iniciará às 9h, a prefeitura lançará um selo comemorativo em alusão ao aniversário de 30 anos da Maternidade, que será em dezembro de 2022. Além da colocação do símbolo em uma placa situada no local, ele também estará presente nos documentos emitidos pela unidade.



As melhorias efetuadas no espaço incluem a instalação de ar-condicionado em todos os quartos, troca do piso, reforma dos banheiros, pintura completa, implantação de iluminação de emergência, substituição de campainhas, colocação de esquadrias de alumínio e troca de portas e janelas.





Além disso, foi feita a remoção de paredes e o remanejamento de ambientes para a ampliação do número de quartos, já que o antigo Centro Cirúrgico existente no local foi desativado e substituído por um novo, instalado no prédio construído na primeira etapa da obra.





A Secretaria de Saúde também investiu na compra de mobiliário e equipamentos de última geração para a Maternidade Municipal.