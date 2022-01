Secretaria de Saúde de Rolândia publica edital de processo seletivo para trabalhadores temporários

Nesta segunda-feira (13), a Secretaria de Saúde informou a publicação do edital de abertura de PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação, por prazo determinado, para cargos diversos.



As inscrições serão efetivadas mediante a entrega de envelope nominal (em perfeitas condições, sem rasuras ou sinais de violações), contendo a documentação exigida em Edital com a assinatura do candidato em todas as folhas, juntamente com a ficha de inscrição preenchida.



As inscrições do PSS serão feitas no Centro Cultural Nanuk, localizado na Rua Arthur Thomas, 1679 , esquina com a Duque de Caxias, no centro de Rolândia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



Para mais informações, acesse o edital completo e a ficha de inscrição: https://www.rolandia.pr.gov.br/?pag=T1RVPU9EZz1PV0k9T1RrPU9UUT1OMlE9T0dNPU9XST1PR1U9T0dNPU9HWT1PV009T1dZPQ==&id=14283



Serão ofertadas vagas nas seguintes áreas:



Técnico em radiologia / 24 horas



Técnico em laboratório / 40 horas



Técnico em enfermagem / 40 horas



Enfermeiro / 40 horas



Condutor socorrista / 40 horas



Auxiliar de saúde bucal / 40 horas



Assistente social / 30 horas



Psicólogo / 40 horas



Médico – PSF / 40 horas



Médico especialista psiquiatrico / 10 horas



Médico especialista em psiquiatria / 20 horas



Médico especialista ginecologista/obstetra / 10 horas



Médico especialista ginecologista/obstetra / 20 horas



Dentista especialista - cirurgião protesista / 20 horas



Dentista especialista - cirurgião de pacientes especiais / 20 horas



Dentista especialista - cirurgião endodontista / 20 horas

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Dentista especialista - cirurgião bocomaxifacial / 20 horas.