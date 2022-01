Londrina teve 31,6 milhões de m² roçados e 22,6 milhões de metros de calçadas varridos em 2021

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) é responsável pelos serviços de limpeza e conservação de Londrina e, nesta terça-feira (28), divulga balanço destas atividades ao longo de 2021.





As ações, que contemplaram a área central, os bairros e os distritos rurais, foram desenvolvidas por equipes próprias e terceirizadas.

Além da programação original elaborada pelos fiscais de contrato, as melhorias foram motivadas por solicitações da população.

Segundo o levantamento, o trabalho de capina e roçagem ultrapassou a marca de 31,6 milhões de metros quadrados atendidos nos lotes 1 e 2.





Entre as áreas incluídas no mapa estão praças, fundos de vale, rotatórias, canteiros e laterais de vias, espaços de lazer e terrenos pertencentes ao Município.





O serviço de varrição, que limpa calçadas e sarjetas nas vias mais movimentadas de Londrina, atingiu 22,6 milhões de metros lineares percorridos.

Enquanto isso, a lavagem de pisos, iniciativa que visa amenizar a sujeira e o odor causados pelos pombos, bateu os 8,9 milhões de metros higienizados, principalmente no Bosque Marechal Cândido Rondon, na Praça da Bandeira, avenidas Rio de Janeiro e São Paulo.





Lançadas em abril de 2019, as atividades de limpeza de bueiros e desobstrução de galerias pluviais chegaram às 5.426 unidades atendidas e mais 121.605 metros lineares de tubulações desentupidas.





Já os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) dos bairros Vista Bela e Nova Conquista receberam, juntos, 5.315 m³ de entulhos, galhos, móveis em madeira e outros descartes.





Meio ambiente





A coleta do lixo, que faz o recolhimento do rejeito e orgânico, retirou dos domicílios e enviou à CTR (Central de Tratamento de Resíduos), no distrito de Maravilha, cerca de 125.945 toneladas de materiais.





A coleta seletiva, operada pelas cooperativas de catadores, devolveu à cadeia produtiva mais de 8.810 toneladas de recicláveis.





No decorrer de 2021, 18.568 árvores foram podadas pela CMTU e 5.362 caminhões de detritos foram retirados dos atuais 150 pontos de descarte irregular espalhados pela cidade.





Um trabalho de “enxugar gelo”, como classificou o diretor de Operações da companhia, Álvaro do Nascimento, fazendo referência aos locais que recebem limpeza e, dias depois, voltam a ser sujados pela população.





A limpeza dos lagos resultou em 1.300,000 (um milhão e trezentos mil metros quadrados mensais) de roçagem, mais a limpeza da superfície aquática, nos lagos Igapó (do I ao IV), aterro, centro cívico, zerão, cabrinha, lago norte e no água fresca.





Nascimento argumentou que, junto com a prática do despejo clandestino de resíduos, o problema do mato alto em terrenos particulares constituem dois dos principais desafios do Município na área de limpeza pública.





“Muitas pessoas sabem que o hábito de jogar lixo é proibido, têm ciência de onde ficam os PEVs e, ainda assim, insistem nesse comportamento. Outras abandonam seus lotes e prejudicam a vizinhança do entorno, transferindo a responsabilidade do cuidado para o poder público”, observou.





Perspectivas





A CMTU informou que sua expectativa para 2022 no cuidado com os espaços públicos é avançar em áreas importantes, que impactam diretamente a vida do londrinense.





A nova licitação para a coleta do lixo, que está em fase de cotação de preços, é uma delas. O objetivo, alega a Companhia, é melhorar a prestação do serviço sem aumento de custos ao contribuinte.





Outra iniciativa no radar, cujos encaminhamentos estão na etapa de elaboração do termo de referência, é a instalação de um novo PEV na zona norte, na região dos bairros Farid Libos e Moema.





“Será um espaço extra para a destinação correta dos detritos, visando estimular ainda mais o descarte consciente, comprometido com o asseio do município e a saúde pública”, afirmou o diretor de Operações.





Ajardinamento





Nascimento informou, ainda, o desejo da companhia em ampliar o ajardinamento de rotatórias. A atividade, encontrada em 25 pontos espalhados pela cidade, está prestes a implantar projeto paisagístico em novas áreas.





Entre elas estão o cruzamento da rodovia Carlos João Strass com a avenida Sylvio Barros, o da Winston Churchill com avenida dos Amigos, além do da Pioneiros com Laranjeiras.





O diretor salientou que os canais de comunicação da CMTU estão abertos aos moradores para o recebimento de solicitações, queixas e denúncias.





Pelo site do órgão, é possível fazer o registro de demandas relacionadas à limpeza urbana. O telefone (43) 3379-7900 também está disponível para a mesma finalidade. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.