Prefeitura de Maringá abre PSS para profissionais da saúde

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) abriu, nesta terça-feira (28), um novo PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação de profissionais da saúde. Estão sendo ofertadas 333 vagas, sendo 212 para médicos e 121 para enfermeiros.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As jornadas de trabalho variam de 24 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 4.723,62 e R$ 12.950,00.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os contratados também receberão o cartão de vale-alimentação, no valor de R$ 371,25 com contrapartida de R$ 68,50, conforme Leis Complementares nº 1.073/17 e 1.114/18. Além do adicional de insalubridade, que varia entre R$ 219,85 e R$ 439,63, de acordo com o local de atuação, nos termos da Lei Complementar nº 239/98.





A classificação será feita por meio de análise de títulos e tempo de serviço. O PSS tem duração de um ano, a partir da publicação da homologação do resultado final, e pode ser prorrogado uma única vez.





As inscrições seguem até dia 16 de janeiro, no site da prefeitura: http://sisweb.maringa.pr.gov.br:81/pss-ps/.