Prefeitura de Londrina contrata 600 professores temporários

A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Educação, está contratando 600 professores temporários para a função de Docência de Educação Básica. O objetivo, segundo o Executivo, é atender atender a demanda prioritária da rede municipal de ensino.



Dentre os 600 profissionais, 134 já foram chamados em outubro e estão atuando na rede municipal de ensino desde então.

Além deles, em dezembro, foram convocados mais 166 profissionais e, em janeiro, deverão ser chamados outros 159, que começarão a trabalhar em 1º de fevereiro de 2022.





Estes professores vão participar da semana de prática pedagógica, que é promovida em todas as unidades escolares da rede a partir do dia 1º de fevereiro de 2022.





O próximo chamamento deve ser feito em fevereiro, quando 141 educadores poderão escolher a função que querem exercer e o local de trabalho.

Os convocados em fevereiro começarão a atuar na rede municipal de ensino a partir do dia 1º de março, encerrando todas as 600 contratações temporárias da Secretaria Municipal de Educação.





Neste processo seletivo, o diferencial é que os profissionais também poderão optar por atuar na educação infantil ou no ensino fundamental.





Isso porque, todo o trâmite burocrático foi realizado levando-se em consideração a reestruturação do cargo de professor, conforme a Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores. “Essa alteração é muito importante para a Secretaria de Educação, pois, a partir desta lei, os professores de educação básica poderão transitar entre educação infantil e ensino fundamental, o que otimizará o desenvolvimento do trabalho pedagógico, defende a secretária municipal de educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.





Os professores temporários terão jornada de 30 horas semanais, sendo o contrato de trabalho válido por um ano, prorrogável por mais um.





“Eles vêm para atender a demanda das vagas provisórias devido a afastamentos, licenças médicas e aquelas não remuneradas, como para assuntos particulares ou acompanhamento de cônjuge. Por isso, devem começar a trabalhar na rede municipal de ensino nos primeiros meses de 2022”, contou a assessora de Gestão de Pessoas da SME, Narcimélia Garcia Scarinci.





No momento, a rede municipal de Educação está em férias escolares. Cerca de 46 mil alunos devem retornar às aulas a partir do dia 7 de fevereiro de 2022.





Durante esse período, as atividades administrativas nas sedes das escolas municipais, CMEI (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEI (Centros de Educação Infantil) filantrópicos ficam suspensas ao público, devendo reabrir a partir do dia 25 de janeiro, quando pais e responsáveis poderão lidar com as questões de matriculas escolares.





Já os professores farão a prática pedagógica dos dias 1º a 4 de fevereiro de 2022.