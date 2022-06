STF: Nunes Marques reconduz Franscischini à Assembleia Legislativa do Paraná

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu uma liminar, na tarde desta quinta-feira (2), que devolve o mandato de deputado estadual a Fernando Francischini (União Brasil), cassado em outubro pelo plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Além do parlamentar, devem retornar para a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) os deputados Emerson Bacil, Do Carmo e Cassiano Caron, eleitos pelo PSL em 2018.

Continua depois da publicidade





Francischini foi cassado em outubro do ano passado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por espalhar fake news sobre urnas eletrônicas. Na ocasião, ele disse que os equipamentos não estavam registrando votos ao então candidato a presidente Jair Bolsonaro.





O político recorreu ao STF com uma liminar, que foi acatada por Nunes Marques, um dos dois ministros indicados pelo presidente Bolsonaro ao Supremo e o único que votou contra a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).





Leia mais na Folha de Londrina.