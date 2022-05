Profis deve ser votado na próxima semana na Câmara de Londrina

O projeto do Profis 2022 (Programa de Regularização Fiscal) pode entrar na pauta da sessão da próxima terça-feira (10) da Câmara Municipal. O último "obstáculo" era a Comissão de Finanças, que aprovou a proposta nesta quarta. Este é o sexto ano consecutivo que a Prefeitura de Londrina concede facilidades fiscais aos contribuintes que possuem dívidas.

"Espero uma votação rápida. Os vereadores estão sensíveis e certamente vão agilizar o processo. O secretário de Fazenda me disse que, a Câmara aprovando, o prefeito sanciona no dia seguinte. Daí é questão de tempo pra regularização de fato começar", informou o vereador Fernando Madureira (PP), líder de Marcelo Belinati (PP) no Legislativo.



Se os parlamentares aprovarem na terça, o texto pode ser analisado em segundo turno já na quinta da semana que vem. O Executivo não pediu a tramitação do projeto em regime de urgência. A expectativa é arrecadar mais de R$ 40 milhões.





De acordo com o vereador Eduardo Tominaga (PSD), o Profis deve ser adotado em casos extraordinários. "Tem momentos que é preciso analisar o contexto econômico pra implantar um programa como esse. Acho que a realidade atual, com o pós-pandemia, permite o parcelamento de débitos", argumentou.





