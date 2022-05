Prefeito sanciona título de cidadão honorário de Londrina a André Mendonça

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça receberá o título de cidadão honorário de Londrina. O prefeito Marcelo Belinati (PP) sancionou neste mês o projeto de lei apresentado no ano passado pelo vereador Ailton Nantes (PP) e que foi aprovado pelos demais vereadores da Câmara. Ainda não há informações sobre a data da cerimônia para entrega da honraria.

Natural de Santos (SP), Mendonça iniciou a carreira como advogado da União em Londrina, onde atuou no cargo de procurador-seccional. Na cidade também cursou teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, se credenciando como pastor na igreja Presbiteriana do Brasil.

O ex-chefe da AGU (Advocacia-Geral da União) e ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro (Partido Liberal) foi indicado oficialmente pelo presidente da República para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo em julho do ano passado.





A indicação ficou parada por quase cinco meses na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado até ser avalizada pelo colegiado e o plenário. A posse no STF aconteceu na segunda quinzena de dezembro de 2021.





