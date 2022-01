Ministro do Turismo é barrado em museu por não apresentar comprovante de vacinação

O ministro do Turismo, Gilson Machado, cancelou a visita que faria ao Museu Cais do Sertão, em viagem oficial ao Recife (PE), na semana passada, após ter sido informado na recepção do local que ele e sua comitiva precisavam apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19.

A comitiva do ministro incluía o secretário estadual de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto.

Procurado, Machado afirma, em nota, que está imunizado e que tinha seu comprovante de vacinação em mãos, mas que outras pessoas que o acompanhavam não estavam com o documento, por isso a visita foi cancelada.





E o ministro ressalta que "é contrário a qualquer medida de segregação entre brasileiros ou que vá contra o direito de ir e vir do cidadão".





