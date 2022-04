MBL deixa Podemos, mas diz manter apoio a Moro

O MBL (Movimento Brasil Livre) diz que está determinado a continuar apoiando Sergio Moro (Podemos) mesmo após ter decidido deixar o Podemos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Ainda não decidimos qual será o nosso novo partido, mas nossa certeza é que seguiremos apoiando a candidatura do Moro", afirma Renan Santos, líder do MBL.

Continua depois da publicidade





As lideranças do movimento se aborreceram com a postura da sigla no caso Arthur do Val, pois acharam que membros do partido agravaram a reação pública negativa. Eles também divergiam da cúpula do Podemos em relação à escolha de um novo candidato para disputar o Governo de São Paulo.





Eles vinham defendendo o nome do vereador Rubinho Nunes (Podemos), ao passo que dirigentes do partido afirmam que o acordo com o MBL não envolvia a escolha de qualquer nome para a disputa, apenas o de Do Val.





Os membros do MBL então passaram a debater a possibilidade de deixar o Podemos. A saída foi definida nesta quarta-feira (16), como mostrou o site O Antagonista.

Continua depois da publicidade





Eles estão conversando atualmente com o União Brasil, que pode se tornar o novo partido dos membros do grupo. Eles também estão negociando com Cidadania e Patriota.





O deputado estadual Heni Ozi Cukier (SP), que também foi defendido pelo MBL como uma opção para o Governo de SP, diz que nunca foi membro do movimento e que continua no Podemos, pelo qual deverá ser candidato ao Senado.​