Mais de 700 pessoas são atendidas em mutirão da Justiça Eleitoral em Londrina

O mutirão da Justiça Eleitoral de Londrina no último final de semana rendeu 745 atendimentos, a maioria de regularizações (318), além de 172 alistamentos e 255 transferências de domicílio. A mobilização funcionou em outros 22 municípios do Estado das 9h às 17h no sábado e domingo.

Foi uma alternativa encontrada pelo órgão para adequar a situação do eleitorado e incentivar quem precisa tirar o título pela primeira vez. O prazo final é 4 de maio, mas a recomendação é não deixar para a última hora.

As pessoas podem tirar o título aos 15 anos, desde que completem 16 até o dia da eleição (2 de outubro). O título deve ser feito até o fechamento do cadastro (4 de maio).





O atendimento especial priorizou comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras. Em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, a Justiça Eleitoral montou uma estrutura para atender a população que necessita se deslocar até Antonina, a 97 km de distância.





"Temos que ir onde o eleitorado está", declarou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

