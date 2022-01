Lula presta solidariedade a Ciro e Cid Gomes 'por terem casas invadidas' pela PF

O ex-presidente Lula (PT) manifestou sua "solidariedade" a Ciro Gomes(PDT-CE) após o presidenciável e seus irmãos Cid e Lúcio Gomes terem sido alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta (15) contra supostos desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará.

A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça. "Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados", postou Lula em sua conta no Twitter.

Ciro falou à coluna após a deflagração da operação e afirmou ter "absoluta segurança de que é ordem de Bolsonaro, tal a violência e arbitrariedade". De acordo com Ciro Gomes, a origem do inquérito é uma delação premiada de "uma pessoa que diz na própria delação que nunca falou comigo".