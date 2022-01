Bolsonaro viaja a Santa Catarina para passar o Réveillon

O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarca para Santa Catarina nesta segunda-feira (27) para passar a virada de ano em praia de São Francisco do Sul. Ele deve retornar em 3 de janeiro a Brasília.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O presidente já esteve no mesmo município em dezembro de 2020 e no feriado de Carnaval do ano seguinte. Bolsonaro deve ficar hospedado no Forte Marechal Luz, na Praia do Forte.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Procurada, a Presidência da República não confirmou as informações sobre a viagem de Réveillon. Os dados foram repassados à reportagem por auxiliares do mandatário.





O presidente deve pousar em Navegantes (SC) e seguir de helicóptero para São Francisco do Sul. O Planalto não informou se a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, irá acompanhar o presidente na viagem.





Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada e seguiu para a Base Aérea de Brasília às 11h. Ele deve chegar à praia por volta das 14h.

Continua depois da publicidade





O mandatário esteve no litoral de São Paulo às vésperas do Natal. A viagem incluiu dança de funk em lancha, passeio de motocicleta e moto aquática, lanche com pastel, jantar em pizzaria, presença em culto evangélico e pescaria em uma ilha conhecida por répteis perigosos.





Antes de embarcar a Santa Catarina, o presidente gravou uma mensagem de fim de ano. A Presidência ainda não informou em que data o vídeo será transmitido. Bolsonaro evitou temas polêmicos em declaração de Natal divulgada em rede de rádio e televisão no último dia 24.





As idas anteriores do presidente a São Francisco do Sul foram marcadas por aglomerações e desrespeito aos cuidados recomendados para conter a Covid-19.





Segundo informações da Presidência divulgadas a partir de pedido de Lei de Acesso à Informação, a viagem de Bolsonaro ao litoral catarinense no fim de 2020 custou R$ 711,9 mil. Em fevereiro de 2021, R$ 702 mil.





Estes valores consideram apenas despesas com cartão corporativo, além de diárias e deslocamentos por terra da equipe de segurança de Bolsonaro. A Presidência não divulga gastos com voos da FAB (Força Aérea Brasileira).





Já o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB) viaja nesta segunda-feira (27) a Aratu, no litoral baiano. A assessoria do general afirma que não há previsão de visita às regiões atingidas pelas chuvas no estado. Ele também deve retornar a Brasília no dia 3 de janeiro.