Bolsonaro estará em Londrina e visita a 60ª ExpoLondrina na sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca em Londrina na próxima sexta-feira (8) para cumprir agenda na Região Norte do Paraná. No dia da chegada, deverá visitar o Parque de Exposições Ney Braga, onde acontece a ExpoLondrina 2022, e no sábado de manhã, seguirá para Bandeirantes (Norte Pioneiro), para acompanhar uma missa no Santuário São Miguel Arcanjo. A visita foi articulada pelo deputado federal Filipe Barros (PL-PR).



A visita do presidente a Londrina fará parte de um roteiro que começa na manhã de sexta-feira, no Rio Grande do Sul. Pela manhã, Bolsonaro participa da inauguração da duplicação do Contorno de Pelotas na BR-116/392, em Pelotas. Na sequência, segue para Passo Fundo para acompanhar a inauguração das obras de reforma e ampliação do aeroporto regional do município gaúcho. Após o almoço, a comitiva presidencial segue para Londrina. A chegada à cidade está prevista entre 15 e 16 horas e, do Aeroporto Governador José Richa, o presidente irá direto para o parque de exposições.

Na ExpoLondrina, Bolsonaro irá discursar para o público presente na feira, visitará o parque e, à noite, acompanha o Rodeio em Touros, no recinto de shows João Milanez, onde também deverá falar para o público. Ele não deverá acompanhar os shows dos Barões da Pisadinha e Dennis.





O presidente irá pernoitar em Londrina e, na manhã de sábado (9), embarcará em um helicóptero com destino a Bandeirantes, onde participa de uma missa no Santuário São Miguel Arcanjo, marcada para as 10 horas. Após o evento religioso, Bolsonaro retorna a Londrina para pegar o voo de volta a Brasília (DF).





