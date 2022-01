Bolsonaro diz que participou de consulta pública e defendeu prescrição médica para vacinar crianças contra a Covid

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (24) já ter participado da consulta pública do Ministério da Saúde sobre vacinação de crianças, e defendeu a proposta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de exigir prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos.

"Eu não sou médico, mas tenho uma filha de 11 anos. Mas já tinha respondido, tenho um médico do meu lado aqui [governador de Goiás, Ronaldo Caiado]. Eu acho que qualquer procedimento tem que passar pelas mãos do médico, tá ok?", disse o presidente a jornalistas no Palácio da Alvorada.

A diretriz anunciada por Queiroga na véspera atende justamente a um pedido do presidente. No final de semana, Bolsonaro havia dito que pediu ao ministro exigência de receita médica e termo de responsabilidade dos pais para implementar a medida.





O chefe do Executivo contou ainda que participou da consulta pública do Ministério da Saúde.

"É uma coisa legal, já se faz naturalmente. Eu, inclusive, acabei de participar. Preenchi, como cidadão, dei minha opinião", afirmou.

O questionário sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 entrou no ar nesta manhã e ficou fora dor ar por cerca de quatro horas. O Ministério da Saúde ainda não informou o motivo de o formulário estar indisponível. A consulta ficaria aberta até 2 de janeiro.





O questionário é formado por 19 perguntas, algumas alinhadas com o que o ministério tem dito sobre vacinação para este público, como exigência de prescrição médica para imunizar crianças.