Bolsonaro chega a Londrina e acena para apoiadores

Após algumas horas de espera, presidente Jair Bolsonaro chega ao aeroporto Governador José Richa no início da noite desta sexta-feira (8).

Apoiadores aguardam chegada de Bolsonaro em Londrina





O avião pousou às 18h35 e às 18h48, Bolsonaro apareceu para cumprimentar apoiadores que o aguardavam.





Nas áreas do Aeroporto apoiadores gritam mito e se emocionam com a chegada do presidente. Presidente ficou cerca de sete minutos junto com as pessoas que se aglomeração na área externa tirou fotos e fez alguns vídeos.

Ele segue de carro para hotel, com o corpo para fora para cumprimentar quem o espera nas ruas e em seguida vai ao Parque Governador Ney Braga para visita à Exposição Agropecuária de Londrina.





