Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem de 50 anos suspeito de tráfico morreu na madrugada desta quarta-feira (4) após confronto com a PM (Polícia Militar) no parque das Indústrias em Londrina.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PM, por volta da 1h, foram feitas diligências depois de a agência de inteligência do 5º Batalhão informar que dois indivíduos com mandados de prisão em aberto se encontravam escondidos em uma residência na rua Silva Aleixo, portavam armas de fogo e faziam comércio de drogas. No endereço, foi vista uma pessoa que tinha as características que constavam na denúncia. Durante tentativa de abordagem, o suspeito, que estava com arma em punho, conforme a PM, efetuou disparos contra a equipe, que revidou e o atingiu. Foi acionado o socorro médico, que constatou o óbito.

Continua depois da publicidade





Em busca na casa, foram encontrados e apreendidos 575 g de maconha, 33 pedras de crack, 14 porções de cocaína e um revólver cal.38.