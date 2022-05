Suspeito de furto de estepes é morto pela PM na zona sul de Londrina

Um homem suspeito de furtar estepes foi morto pela PM (Polícia Militar) na zona sul de Londrina, na manhã de terça-feira (26). De acordo com a polícia, o homem teria reagido a uma abordagem e atirado contra os agentes, dando início a um tiroteio.

Segundo a PM, policiais que estavam em patrulhamento receberam uma denúncia de furto de estepes na rua Adhemar Pereira de Barros, na zona sul da cidade. No local, os agentes encontraram dois suspeitos em um carro. Após tentativa de abordagem, os homens teria fugido e atirado contra a viatura policial durante a perseguição.

Já no bairro Cafezal, segundo o relatório da PM, os dois homens desceram do carro, e a polícia conseguiu abordá-los. Um deles foi contido e recebeu voz de prisão, enquanto o outro fugiu para o interior de uma mata. Conforme a polícia, ele estava armado e teria atirado contra os policiais, que responderam com mais tiros. O homem foi alvejado e morreu no local. O óbito foi constatado por equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





O revólver usado pelos suspeitos foi apreendido, assim como 53g de cocaína e 37g de crack, encontrados dentro do carro. Também foram apreendidas 16 munições intactas e um picotada, e três estepes furtados foram recuperados.