Suspeito de assalto a motorista é salvo de linchamento pela PM, mas acaba preso

A Polícia Militar salvou um homem que sofria agressões de um grupo de pessoas no início da madrugada deste sábado na rua Camila Kauam, no bairro Lindoia, em Londrina. Entretanto, ao chegar no local dos fatos, soube que ele havia sido detido pelas outras pessoas ao tentar fugir com um veículo que teria sido furtado. Outros dois homens que estavam com ele conseguiram fugir dos agressores.



Com o suspeito de furto, foi encontrado um celular da marca Poco, que teria sido tomado de assalto de um motorista por aplicativos. O irmão do trabalhador foi até o local, tirou uma foto do rapaz detido e enviou para ele, que reconheceu o autor do roubo e da agressão cometida contra ele com uma faca – o motorista estava em atendimento na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Sabará com um corte na mão provocado ao resistir ao assalto.

Diante disso, o proprietário do carro que seria furtado, o veículo, o celular roubado e o suspeito foram encaminhados para a Polícia Civil. O suspeito foi indiciado por tentativa de furto e roubo.