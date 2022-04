Quatro pessoas são mortas a tiros no fim de semana em Londrina

Quatro pessoas foram assassinadas com uso de armas de fogo em bairros da zona leste de Londrina, durante o útimo fim de semana. A suspeita da PM (Polícia Militar) é de que os casos podem estar relacionados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na última sexta-feira (8), a polícia registrou o homicídio de uma pessoa no Jardim Santa Fé. Segundo o coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, um carro Celta vermelho teria ido ao bairro e disparado contra a vítima, que faleceu no local. O veículo utilizado no crime foi encontrado abandonado, com marcas de tiro, também na região leste da cidade.



Continua depois da publicidade





No domingo (10), mais três mortes foram presenciadas pelos moradores da região. Desta vez, um carro modelo Palace teria passado pelo Jardim Marabá e disparado diversas vezes contra, pelo menos, seis pessoas. Uma pessoa morreu no local, outra faleceu enquanto era levada ao hospital e uma terceira permanece sobre cuidados médicos. De acordo com informações da PM, algumas das vítimas tinham passagens por crimes cometidos anteriormente.





O coronel reforça que a polícia faz operações na região com o Batalhão de Choque e auxilia nas investigações feitas pela Delegacia de Homicídios sobre os casos e a possível relação entre eles.