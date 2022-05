Polícia apreende 450 kg de crack em avião agrícola na divisa entre Paraná e São Paulo

Um total de 450 kg de crack foi apreendido pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), nesta segunda-feira (18), dentro de um avião agrícola, em Teodoro Sampaio, na divisa do Paraná com São Paulo. Segundo a polícia, a apreensão gera um prejuízo de mais de R$ 20 milhões ao crime organizado.



Após investigações, os policiais chegaram à droga, que estava dividida em tabletes e foi localizada dentro da aeronave, utilizada para aplicar veneno em lavouras.



O avião e um carro usado no crime foram apreendidos. O motorista do veículo foi preso em flagrante no momento em que descarregava a droga para o veículo terrestre.







O principal suspeito do crime seria o piloto da aeronave. Ele e outras duas pessoas suspeitas de participarem da ação estão foragidos. A PCPR segue investigando o caso.