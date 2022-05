PM prende 65 pessoas em oito dias por suposto abuso sexual de crianças e adolescentes

A PM (Polícia Militar) prendeu 65 pessoas e apreendeu três armas de fogo durante a operação Parador 27, voltada à prevenção e repressão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As prisões foram feitas entre o dia 26 de abril e a manhã desta terça-feira (3), com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar. O 1º CRPM (Comando Regional da PM), de Curitiba, efetuou 20 prisões e o 3º CRPM (Maringá), 21. As outras 24 foram feitas pelos outros três comandos regionais.

Continua depois da publicidade





Foram dados cumprimento a mandado de busca e apreensão e de prisão em todo o estado. A operação envolve também a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), com averiguações em postos de combustíveis e demais pontos ligados a denúncias de exploração infantil, além de abordagens a caminhoneiros e outros usuários de rodovias.





Além do trabalho de Inteligência, as denúncias feitas ajudaram a subsidiar os pedidos dos mandados de busca, apreensão e prisão.