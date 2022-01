PM encerra rave de Natal em Alvorada do Sul

A PM (Polícia Militar) encerrou um evento em desconformidade com a Lei Estadual n° 14.284/2021 durante a noite deste sábado (18) em Alvorada do Sul, na região metropolitana de Londrina.

Esta espécie de festa natalina contou com ampla divulgação nas redes sociais. Mas o local onde ela seria sediada não foi informado previamente com o objetivo, de acordo com a PM, de impedir a chegada da polícia e a tomada de providências devido a irregularidades.

Em imagem repassada pela polícia, que consta dados sobre o evento, é informado que são permitidos cooler, beijar e "narguis", termo para narguilé. A organização ainda expõe que trata-se de uma festa "só para convidados e amigos" e que a entrada seria mediante a posse de pulseira.





O serviço de inteligência da PM, no entanto, iniciou buscas e verificou-se que o evento ocorreria no loteamento Firmani.





Os organizadores foram relatados no boletim de ocorrência, que não foi divulgado.