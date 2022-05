PM apreende 400 kg de maconha que seriam transportados para Arapongas

A PM (Polícia Militar) apreendeu quase 400 kg de maconha em três veículos que viajavam de Altônia (Oeste) a Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (21). Os envolvidos foram presos em flagrante.

De acordo com o relatório da PM, os agentes receberam informações de que uma quadrilha de traficantes de drogas estaria se preparando para transportar uma grande quantidade de maconha para Arapongas. Análises indicaram que a droga sairía de Altônia, para onde se deslocaram equipes da PM. Os agentes localizaram um comboio de três veículos já conhecidos no meio policial - um Hyundai Creta branco, um Fiat Palio prata e um Volkswagen Gol -, que entraram em uma casa e, mais tarde, saíram juntos em direção a uma rodovia, sendo perdidos de vista.

Na cidade de Pérola (Oeste), a PM localizou o comboio e conseguiu abordar o Volkswagen Gol, enquanto os outros dois veículos fugiram. Dentro do carro abordado, os agentes encontraram uma carga de 190 kg de maconha.





Sabendo do destino dos traficantes, a PM montou um cerco na PR-444, na entrada de Arapongas. Por volta das 4h, as equipes viram os veículos que tinham fugido, acompanhados também de um Volkswagen Fox. Segundo o relatório, os condutores do Hyundai Creta e do Fiat Palio ainda tentaram fazer uma conversão sentido Jandaia do Sul (Norte Central), mas não conseguiram escapar da abordagem policial.





Durante a fiscalização, os agentes encontraram, no Creta, um total de 87,7 kg de maconha, divididos em cinco pacotes. No Palio, foram localizados mais 120 kg da droga, em seis pacotes. A carga foi apreendida.

Ainda segundo a PM, os traficantes receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.