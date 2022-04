PF deflagra Operação Vertigem e cumpre mandado de busca em Arapongas

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram, nesta terça-feira (15), a Operação Vertigem, que tem objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que funcionava por meio da negociação de apartamentos de alto padrão em Balneário Camboriú-SC. Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão, nas cidades de Balneário Camboriú-SC, Itajaí-SC e Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).

De acordo com a PF, a aquisição dos imóveis era bancada por dinheiro vindo do tráfico internacional de drogas. A polícia também decretou o sequestro de um imóvel de luxo que teria sido objeto da lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o esquema ainda envolvia o subfaturamento do valor dos imóveis e o uso de "laranjas", como forma de ocultar a identidade real dos bandidos. O principal comprador seria um traficante internacional de drogas, chefe de uma quadrilha que envia remessas de cocaína para a Europa por meio do Porto de Paranguá (Litoral).





Em um dos imóveis investigados, a PF encontrou, ainda, indícios de envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento no esquema. Os proprietários da empresa teriam recebido uma grande quantia de dinheiro em espécie, sem qualquer declaração ou formalização contratual.





O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela PF em novembro de 2020, em diversos estados e no exterior, com intuito de combater um grupo de quadrilhas que atuava no tráfico de drogas. A Operação Vertigem recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada por um dos principais integrantes do grupo criminoso desmantelado pela Operação Enterprise.



Segundo a PF, os investigados responderão por lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação criminosa.