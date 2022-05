Pessoas encapuzadas atiram contra rapaz em Ibiporã por suposta dívida com o tráfico

Um rapaz foi alvejado por tiros dentro de casa na Rua Passo Fundo, na Vila Esperança, em Ibiporã, na RML (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta terça-feira (26). Pelas informações repassadas pela mãe da vítima à Polícia Militar, a suspeita é de tentativa de execução por dívidas com o tráfico de drogas.

No local do ocorrido, por volta das 16h15, a mulher informou aos policiais que seu filho estava no portão da casa conversando com um conhecido quando o Voyage preto, com rodas pretas, parou em frente. Percebendo que havia algo estranho, o rapaz correu para dentro da residência, mas foi seguido por três pessoas encapuzadas, que dispararam contra ele. A PM conseguiu identificar ferimentos por arma de fogo no rosto, cabeça e abdômen.

Ainda segunda a mãe relatou aos policiais, o rapaz teria uma dívida de R$ 18 mil por ter perdido uma boca de tráfico em Jataizinho, também na RML. Na segunda-feira (35), a mãe do rapaz teria recebido uma ligação originada dentro da cadeia, ameaçando matá-lo caso não fosse quitada a dívida.





A equipe, assim que chegou ao local, solicitou o apoio do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência), que levou o rapaz, ainda com sinais vitais, ao Hospital Cristo Rei. A reportagem não conseguiu confirmar a situação de saúde dele.

Outras pessoas presentes na cena do crime não quiseram dar mais informações.