Participantes atiram objetos contra PM em aglomeração com mais de 300 pessoas em Londrina

Participantes jogaram objetos contra a PM (Polícia Militar), que foi acionada para dispersar uma aglomeração com mais de 300 pessoas durante a madrugada deste domingo (5) na rua Benedito Fernandes de Lima, no bairro São Jorge, em Londrina.

De acordo com a polícia, a ação aconteceu após várias ligações no Copom e também denúncia por meio de aplicativo relatando que um baile funk com som automotivo alto estaria com dezenas de pessoas em via pública. Com a chegada da equipe, por volta das 1h30, a rua estava totalmente interditada e a aglomeração estendia-se por dois quarteirões. As pessoas consumiam bebida alcoólica e não utilizavam máscara de proteção.





Outras viaturas foram acionadas para o apoio e a população atirou objetos contra os oficiais, sendo necessário também a participação da Rotam. De acordo com a PM, só foi possível cessar a agressão e resistência da multidão com o uso de munição menos letal.

Por volta das 3h, todas as viaturas disponíveis tiveram de retornar ao local, pois a aglomeração retornou. Para dispersar a população, foi usada munição menos letal. A polícia informou não ter sido possível abordar os responsáveis. Nenhum policial foi ferido.